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Италия впервые за 16 лет выиграла чемпионат Европы по волейболу
Седьмой титул для итальянцев
фото - cev.eu
Сборная Италии в финале мужского Евро в Катовице в пяти сетах обыграла Словению (22:25, 25:20, 20:25, 25:20, 15:11).
Самым ценным игроком турнира стал Симоне Джанелли, который в финале принес итальянцам 22 очка.
В матче за бронзу Польша разгромила Сербию – 25:22, 25:16, 25:22.
Напомним, сборная Украины на Евро-2021 в 1/8 финала в четырех сетах проиграла России.
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