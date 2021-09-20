Италия впервые за 16 лет выиграла чемпионат Европы по волейболу

Сборная Италии в финале мужского Евро в Катовице в пяти сетах обыграла Словению (22:25, 25:20, 20:25, 25:20, 15:11).

Самым ценным игроком турнира стал Симоне Джанелли, который в финале принес итальянцам 22 очка.

В матче за бронзу Польша разгромила Сербию – 25:22, 25:16, 25:22.

Напомним, сборная Украины на Евро-2021 в 1/8 финала в четырех сетах проиграла России.

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