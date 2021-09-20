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Волейболист сборной Украины раскритиковал Федерацию за призовые за матч с Россией
Считает, что это было некорректно
фото - cev.eu
Федерация волейбола Украины накануне матча 1/8 финала Евро-2021 против России объявила, что команда в случае победы получит 10 миллионов гривен призовых. Украинцы проиграли в четырех сетах и покинули турнир.
Волейболист сборной Украины Дмитрий Теременко негативно отреагировал на действия ФВУ.
"Я считаю, что это было сделано не совсем корректно по отношению к команде. У нас очень много молодых игроков. Мне кажется, это больше стимулировало Россию. Нельзя объявлять такие суммы.
Меня бы, например, страшно мотивировало, если бы кто-то хвастался премией за будущую победу надо мной. Нельзя хвастаться деньгами, пока ты не победил. Громкие лозунги ни к чему хорошему не приводят", - сказал Теременко.
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