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Погиб украинский фехтовальщик. Ему было 16 лет
Большая трагедия
фото - eurosport.ru
Федерация фехтования Украины на официальной странице в Facebook сообщила о смерти 16-летнего Тимофея Саса.
Причины смерти Саса устанавливаются. По неофициальной информации, парня убило током во время рыбалки.
Сас занимался фехтованием в киевской ДЮСШ «Армеец» и считался перспективным шпажистом. В начале 2021 года он выиграл турнир памяти Александра Захарова в Харькове в своей возрастной категории.
Прощание со спортсменом состоится сегодня в 13:30 по киевскому времени у входа в спорткомплекс ДЮСШ.
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