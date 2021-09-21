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Погиб украинский фехтовальщик. Ему было 16 лет

Другие виды
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Большая трагедия

Погиб украинский фехтовальщик. Ему было 16 лет

фото - eurosport.ru

Новина українською

Федерация фехтования Украины на официальной странице в Facebook сообщила о смерти 16-летнего Тимофея Саса.

Причины смерти Саса устанавливаются. По неофициальной информации, парня убило током во время рыбалки.

Сас занимался фехтованием в киевской ДЮСШ «Армеец» и считался перспективным шпажистом. В начале 2021 года он выиграл турнир памяти Александра Захарова в Харькове в своей возрастной категории.

Прощание со спортсменом состоится сегодня в 13:30 по киевскому времени у входа в спорткомплекс ДЮСШ.

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В статье: фехтование
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