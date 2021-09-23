Мотор играет с Барселоной в Лиге Чемпионов. Текстовая трансляция матча

Мотор после успешного старта в домашнем матче с Порту во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов приехал в гости к грозной Барселоне.

Матч в столице Каталонии начнется в 19:45 по киевскому времени.

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Мотор против Барселоны в Лиге чемпионов по гандболу: текстовая трансляция матча

20:01. Барселона – Мотор 9:3

Пошли замены у Мотора. Попытка сократить отставание в счете привела к потере и голу в пустые ворота. Тренер Мотора берет тайм-аут.

19:59. Барселона – Мотор 8:3

Есть второй гол от Гориги! Тут же перекладина от Бохана и новый провал Мотора в защите.

И удаляют Горигу на две минуты – Барса сразу же увеличивает отрыв до пяти мячей.

19:56. Барселона – Мотор 6:2

После оптимистичного начала «встала» атака у Мотора. 2 из 6 реализовали запорожцы.

19:53. Барселона – Мотор 4:2

Пропускаем рывок каталонцев – 7 минут первого тайма позади.

19:51. Барселона – Мотор 1:2

Бохан открывает счет своим голам! И тут же штанга спасает Мотор. Но уйти в отрыв не получается – сэйв от вратаря Барсы после броска Шебетича.

19:49. Барселона – Мотор 0:1

Горига открыл счет после шикарной передачи от одноклубника. И в защите Мотор хорош – запорожцы отбили уже несколько атак Барселоны.

19:45. Матч начался!

19:30. Барселона и Мотор прошлом сезоне уже встречались в Лиге Чемпионов – оба матча выиграли испанцы (30:25 и 42:34).

19:20. Мотор привез в Барселону 16 гандболистов:

Вратари:

28. Максим Вьюник, 55. Геннадий Комок.

Полевые игроки:

7. Айденас Малашинскас, 10. Борис Пуховский, 11. Захар Денисов, 15. Александр Тильте, 18. Карлос Молина, 19. Эдуард Кравченко, 20. Артем Козакевич, 22. Владислав Донцов, 23. Лука Шебетич, 24. Дмитрий Горига, 27. Иван Бурзак, 31. Александр Касай, 37. Денис Васильев, 74. Вячеслав Бохан.

Что касается потерь, то сегодня не сыграют Йонас Трухановичус, Юрий Кубатко и Иван Мороз.

19:15. Добрый вечер! UA-Футбол приглашает вместе с нами последить за матчем второго тура группового этапа Лиги Чемпионов между Мотором и Барселоной. Поединок начнется через 30 минут!