Мотор проигрывает Барселоне в Лиге Чемпионов: лучшие моменты матча. ВИДЕО

Мотор во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов на выезде со счетом 36:25 проиграл Барселоне.

У запорожцев самым результативным игроком стал Борис Пуховский (6 мячей), а голкипер Геннадий Комок совершил 27% сэйвов.

Следующий матч в Лиге Чемпионов Мотор проведет 29 сентября против Виве Кельце.

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