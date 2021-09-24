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Мотор проигрывает Барселоне в Лиге Чемпионов: лучшие моменты матча. ВИДЕО
Соперник был слишком силен
фото - ГК Мотор
Мотор во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов на выезде со счетом 36:25 проиграл Барселоне.
У запорожцев самым результативным игроком стал Борис Пуховский (6 мячей), а голкипер Геннадий Комок совершил 27% сэйвов.
Следующий матч в Лиге Чемпионов Мотор проведет 29 сентября против Виве Кельце.
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