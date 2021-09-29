Из легкой атлетики в бобслей: олимпийский чемпион сменил амплуа

Олимпийский чемпион 2012 года, чемпион мира и двукратный чемпион Европы по прыжкам в длину Грег Разерфорд в Instagram сообщил, что отобрался в сборную Великобритании по бобслею.

Титулованный легкоатлет теперь попробует через Кубок мира квалифицироваться на Олимпийские игры 2022 года.

Из легкой атлетики Разерфорд ушел в 2018 году.

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