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Из легкой атлетики в бобслей: олимпийский чемпион сменил амплуа

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История для фильма

Из легкой атлетики в бобслей: олимпийский чемпион сменил амплуа

фото - skysports.com

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Олимпийский чемпион 2012 года, чемпион мира и двукратный чемпион Европы по прыжкам в длину Грег Разерфорд в Instagram сообщил, что отобрался в сборную Великобритании по бобслею.

Титулованный легкоатлет теперь попробует через Кубок мира квалифицироваться на Олимпийские игры 2022 года.

Из легкой атлетики Разерфорд ушел в 2018 году.

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В статье: легкая атлетика бобслей
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