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Мотор играет третий матч сезона в Лиге чемпионов. Текстовая трансляция
Болеем за нашего чемпиона!
Фото: ГК Мотор / Автор неизвестен
UA-Футбол следит за матчем третьего тура Лиги чемпионов по гандболу, в котором запорожский "Мотор" сыграет с польским коллективом "Виве Кельце". Поединок пройдёт в Дворце спорта "Юность" и начнётся в 19:45 по киевскому времени. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую актуальную информацию о событиях в игре.
Мотор против Виве Кельце: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов
12 мин. Мотор - Виве 3:4
Козакевич не забрасывает семиметровый. Вуйович в ответ с семи метров попал в перекладину. Пока обе команды с "точки" мажут.
10 мин. Мотор - Виве 3:4
Две безуспешные наши атаки и два удачных завершения от Кельце. Недолго мы вели в счёте.
8 мин. Мотор - Виве 3:2
Малашинскас завершает атаку своим броском со средней дистанции, и "Мотор" впервые в матче выходит вперёд.
7 мин. Мотор - Виве 2:2
Гебала становится обладателем первой жёлтой карточки в матче.
6 мин. Мотор - Виве 1:2
Не додержали на линии Турна, тот и забросил. У нас пока хватает проблем в атаке. Хорошую игру проводит польский голкипер Корнецки, совершив уже три-четыре сэйва.
4 мин. Мотор - Виве 1:1
Малашинскас на исходе четвёртой минуты нашёл возможность для броска и сравнивает счёт.
3 мин. Мотор - Виве 0:1
Горыга получает также две минуты и ещё один семиметровый на наши ворота. Но Комок снова тащит! Правда, мы всё равно проигрываем в счёте.
2 мин. Мотор - Виве 0:0
Себетич свою первую атаку не реализовал, ещё и в ответной атаке получил две минуты плюс привёз семиметровый на свои ворота. Однако Комок бросок вытащил!
1 мин. Мотор - Виве 0:0
Матч начался с владения мячом хозяевами!
Стартовый состав "Мотора".
19:30 "Мотор" ещё ни разу не обыгрывал "Виве" в Лиге чемпионов. Поляки очень неудобный соперник для нашей команды. Из шести предыдущих встреч пять завершились в пользу коллектива из Кельце, ещё в одном поединке арбитры зафиксировали ничью.
19:25 Коротко о ситуации в турнирной таблицы. У "Мотора" и "Виве Кельце" пока аналогичные показатели: по одной победе и одному поражению. Запорожцы в предыдущем домашнем поединке не без проблем обыграли "Порту", а затем уступили в гостях "Барселоне". У поляков - проигрыш бухарестскому "Динамо" и домашний успех в родных стенах над "Веспремом". Две лучшие команды по итогам группового этапа выходят сразу в четвертьфинал турнира, ещё четыре - в 1/8-ю. Двое худших - вылетают.
19:15 Всем привет и добро пожаловать на текстовый онлайн матча Лиги чемпионов! Сегодня мы будем болеть не только за "Динамо" в аналогичном футбольном турнире, но и за запорожский "Мотор" в гандболе. Начало игры в 19:45.
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