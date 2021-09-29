Мотор играет третий матч сезона в Лиге чемпионов. Текстовая трансляция

UA-Футбол следит за матчем третьего тура Лиги чемпионов по гандболу, в котором запорожский "Мотор" сыграет с польским коллективом "Виве Кельце". Поединок пройдёт в Дворце спорта "Юность" и начнётся в 19:45 по киевскому времени. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую актуальную информацию о событиях в игре.

Мотор против Виве Кельце: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов

12 мин. Мотор - Виве 3:4

Козакевич не забрасывает семиметровый. Вуйович в ответ с семи метров попал в перекладину. Пока обе команды с "точки" мажут.

10 мин. Мотор - Виве 3:4

Две безуспешные наши атаки и два удачных завершения от Кельце. Недолго мы вели в счёте.

8 мин. Мотор - Виве 3:2

Малашинскас завершает атаку своим броском со средней дистанции, и "Мотор" впервые в матче выходит вперёд.

7 мин. Мотор - Виве 2:2

Гебала становится обладателем первой жёлтой карточки в матче.

6 мин. Мотор - Виве 1:2

Не додержали на линии Турна, тот и забросил. У нас пока хватает проблем в атаке. Хорошую игру проводит польский голкипер Корнецки, совершив уже три-четыре сэйва.

4 мин. Мотор - Виве 1:1

Малашинскас на исходе четвёртой минуты нашёл возможность для броска и сравнивает счёт.

3 мин. Мотор - Виве 0:1

Горыга получает также две минуты и ещё один семиметровый на наши ворота. Но Комок снова тащит! Правда, мы всё равно проигрываем в счёте.

2 мин. Мотор - Виве 0:0

Себетич свою первую атаку не реализовал, ещё и в ответной атаке получил две минуты плюс привёз семиметровый на свои ворота. Однако Комок бросок вытащил!

1 мин. Мотор - Виве 0:0

Матч начался с владения мячом хозяевами!

Стартовый состав "Мотора".

19:30 "Мотор" ещё ни разу не обыгрывал "Виве" в Лиге чемпионов. Поляки очень неудобный соперник для нашей команды. Из шести предыдущих встреч пять завершились в пользу коллектива из Кельце, ещё в одном поединке арбитры зафиксировали ничью.

19:25 Коротко о ситуации в турнирной таблицы. У "Мотора" и "Виве Кельце" пока аналогичные показатели: по одной победе и одному поражению. Запорожцы в предыдущем домашнем поединке не без проблем обыграли "Порту", а затем уступили в гостях "Барселоне". У поляков - проигрыш бухарестскому "Динамо" и домашний успех в родных стенах над "Веспремом". Две лучшие команды по итогам группового этапа выходят сразу в четвертьфинал турнира, ещё четыре - в 1/8-ю. Двое худших - вылетают.

19:15 Всем привет и добро пожаловать на текстовый онлайн матча Лиги чемпионов! Сегодня мы будем болеть не только за "Динамо" в аналогичном футбольном турнире, но и за запорожский "Мотор" в гандболе. Начало игры в 19:45.