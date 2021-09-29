Мотор в бою терпит второе поражение в ЛЧ. Как это было

UA-Футбол следит за матчем третьего тура Лиги чемпионов по гандболу, в котором запорожский "Мотор" сыграет с польским коллективом "Виве Кельце". Поединок пройдёт в Дворце спорта "Юность" и начнётся в 19:45 по киевскому времени. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую актуальную информацию о событиях в игре.

Мотор против Виве Кельце: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов

Статистика матча

60 мин. Мотор - Виве 25:26

Пуховский стал автором последнего гола в игре, но перед этим "Виве" забросил свой 26-й мяч. Увы, "Мотор" проигрывает эту битву. Но бой фавориту нам дать удалось!

60 мин. Мотор - Виве 24:25

Молина получает две минуты. Плюс у "Виве" будет одна передача на завершения атаки. 59 секунд до сирены.

59 мин. Мотор - Виве 24:25

Шебетич взял игру на себя и сплоховал, бросив выше. "Виве" осталось несколько передач в атаке и их наставник берёт тайм-аут.

58 мин. Мотор - Виве 24:25

Потеряли мяч в атаке, а Каралёк вывел поляков снова вперёд. Тайм-аут у хозяев. Две минуты и 37 секунд до сирены.

56 мин. Мотор - Виве 24:24

Обменялись команды результативными атаками. Комку наконец-то забросили с "пенальти".

56 мин. Мотор - Виве 23:23

Эх, был шанс у Пуховского увеличить разрыв в два мяча при выходе один на один, но вместо этого получаем равный счёт.

54 мин. Мотор - Виве 22:22

Горыга за три двухминутных удаления получает красную карточку. "Мотор" будет ближайшие 120 секунд играть в меньшинстве. Но семиметровый Комок снова вытащил!

53 мин. Мотор - Виве 22:22

Пуховский, кажется, во второй или третий раз подряд зарабатывает на себе семиметровый. Козакевич хладнокровно забрасывает.

52 мин. Мотор - Виве 21:21

Комок уже шестой семиметровый тащит! И тут же Пуховский счёт сравнивает!

51 мин. Мотор - Виве 20:21

Малашинскас не переиграл вратаря с семи метров, мяч к нему отскочил, но у Айденаса заступ.

50 мин. Мотор - Виве 20:21

Тайм-аут берёт "Мотор". Около десяти минут осталось до окончания игры. Мы всё ещё догоняем, но никак не перегоним.

48 мин. Мотор - Виве 20:21

Геннадий Комок снова тащит семиметровый! Ну поддержите уже вратаря в атаке!

45 мин. Мотор - Виве 20:20

Малашинскас очередной мяч забрасывает, теперь с семи метров. На табло опять ничья. Пора бы уже попробовать зацепиться за то, чтобы выйти вперёд.

43 мин. Мотор - Виве 19:19

Подкорректировал "Мотор" игру в атаке и наконец-то ничья. Правда, "Виве" на одну атаку впереди.

41 мин. Мотор - Виве 18:19

Пока играли в меньшинстве в два и одного игрока "Мотор" не дал сопернику убежать в отрыв. Мы всё ещё проигрываем в один мяч. Но теперь уже в равных составах.

39 мин. Мотор - Виве 17:18

Бохан очень жёстко встречает соперника и получает прямую красную! Ох и дела. Нахваталась команда карточек на старте второй половины.

38 мин. Мотор - Виве 16:17

Горыга также отправляется на скамейку штрафников. Тяжёлый старт тайма для нас. Правда, Малашинскас позволяет нам оставаться в игре.

37 мин. Мотор - Виве 15:16

Секунды полторы играли запорожцы в меньшинстве. Турна получает две минуты, а в ответной атаке Малашинскас сокращает разницу в счёте.

36 мин. Мотор - Виве 14:16

Вратарь гостей Корнецки вытащил бросок "Мотора", плюс потеря у нас. А у "Виве" за это время две результативных атаки. Плюс Бохан получает две минуты. Такие дела.

34 мин. Мотор - Виве 14:14

Малашинскас в индивидуальном проходе сравнивает счёт! С дебюта игры мы проигрывали. Теперь бы не уменьшать темп.

31 мин. Мотор - Виве 13:14

Второй тайм стартовал. С атаки поляков возобновляется игра.

Статистика первого тайма

30 мин. Мотор - Виве 13:14

Уже при игре в равных составах "Виве" забросил свой четырнадцатый мяч, но вместе с сиреной Козакевич отвечает своим броском! На перерыв уходим, минимально уступая.

30 мин. Мотор - Виве 12:13

Малашинскас двумя дальними бросками сокращает счёт из-за пустовавших ворот "Виве"!

28 мин. Мотор - Виве 10:13

Гебала получил две минуты, прихватив за футболку одного из игроков хозяев. Почти до сирены мы будем играть в нападении с плюс одним игроком.

28 мин. Мотор - Виве 9:11

Две подряд атаки "Мотора" не приносят нам положительных эмоций. Но тут же после перехвата и в контратаке Денисов забросил девятый мяч чемпиона Украины.

26 мин. Мотор - Виве 8:10

Берут гости тайм-аут за четыре минуты до завершения первого тайма. Уверенно в себе действуют игроки Кельце. "Мотор" пока очень скован.

24 мин. Мотор - Виве 7:10

Обменялись команды точными бросками. Поляки сохраняют преимущество в три мяча.

21 мин. Мотор - Виве 5:8

Ну, а Малашинскас в ответ с "пенальти" свою дуэль проиграл.

20 мин. Мотор - Виве 5:8

Дуйшебаев на исходе двадцатой минуты стал первым гандболистом сегодня, который забросил "Мотору" с семи метров.

19 мин. Мотор - Виве 5:7

Две атаки "Мотора" и между ними один выпад "Виве" завершаются результативными бросками. Тяжеловато, но пока удаётся поправлять результат нашим ребятам.

17 мин. Мотор - Виве 3:6

Испанский игрок "Мотора" Молина за удар по лицу быстро сравнивает составы. Игра запорожцев начинает рассыпаться, поэтому тайм-аут от нашего тренерского штаба закономерный.

16 мин. Мотор - Виве 3:5

Делегат матча указывает арбитрам, что Алекса Дуйшебаева нужно удалять на две минуты. Честно говоря, не совсем понятно, с чем это связано, но нужно пользоваться ситуацией.

15 мин. Мотор - Виве 3:5

Комок снова тащит семиметровый! Невероятный перформанс нашего вратаря. Теперь бы уже поправить "Мотору" игру в нападении.

13 мин. Мотор - Виве 3:5

Малашинскас покидает площадку. Кровь на колене у нашего лидера. Ожидаем его скорого возвращения в игру.

12 мин. Мотор - Виве 3:4

Козакевич не забрасывает семиметровый. Вуйович в ответ с семи метров попал в перекладину. Пока обе команды с "точки" мажут.

10 мин. Мотор - Виве 3:4

Две безуспешные наши атаки и два удачных завершения от Кельце. Недолго мы вели в счёте.

8 мин. Мотор - Виве 3:2

Малашинскас завершает атаку своим броском со средней дистанции, и "Мотор" впервые в матче выходит вперёд.

7 мин. Мотор - Виве 2:2

Гебала становится обладателем первой жёлтой карточки в матче.

6 мин. Мотор - Виве 1:2

Не додержали на линии Турна, тот и забросил. У нас пока хватает проблем в атаке. Хорошую игру проводит польский голкипер Корнецки, совершив уже три-четыре сэйва.

4 мин. Мотор - Виве 1:1

Малашинскас на исходе четвёртой минуты нашёл возможность для броска и сравнивает счёт.

3 мин. Мотор - Виве 0:1

Горыга получает также две минуты и ещё один семиметровый на наши ворота. Но Комок снова тащит! Правда, мы всё равно проигрываем в счёте.

2 мин. Мотор - Виве 0:0

Себетич свою первую атаку не реализовал, ещё и в ответной атаке получил две минуты плюс привёз семиметровый на свои ворота. Однако Комок бросок вытащил!

1 мин. Мотор - Виве 0:0

Матч начался с владения мячом хозяевами!

Стартовый состав "Мотора".

19:30 "Мотор" ещё ни разу не обыгрывал "Виве" в Лиге чемпионов. Поляки очень неудобный соперник для нашей команды. Из шести предыдущих встреч пять завершились в пользу коллектива из Кельце, ещё в одном поединке арбитры зафиксировали ничью.

19:25 Коротко о ситуации в турнирной таблицы. У "Мотора" и "Виве Кельце" пока аналогичные показатели: по одной победе и одному поражению. Запорожцы в предыдущем домашнем поединке не без проблем обыграли "Порту", а затем уступили в гостях "Барселоне". У поляков - проигрыш бухарестскому "Динамо" и домашний успех в родных стенах над "Веспремом". Две лучшие команды по итогам группового этапа выходят сразу в четвертьфинал турнира, ещё четыре - в 1/8-ю. Двое худших - вылетают.

19:15 Всем привет и добро пожаловать на текстовый онлайн матча Лиги чемпионов! Сегодня мы будем болеть не только за "Динамо" в аналогичном футбольном турнире, но и за запорожский "Мотор" в гандболе. Начало игры в 19:45.