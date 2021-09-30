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Мотор драматично проигрывает полякам в Лиге Чемпионов. ВИДЕО

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Победа была так близка

Мотор драматично проигрывает полякам в Лиге Чемпионов. ВИДЕО

фото - ГК Мотор

Новина українською

Мотор в третьем туре группового этапа гандбольной Лиги Чемпионов на последних секундах уступил польскому Виве Кельце (25:26).

В турнирной таблице группы B Мотор с одной победой в трех матчах опустился на предпоследнее место.

Следующий матч в еврокубках Мотор проведет 14 октября на выезде против французского ПСЖ.

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В статье: ГК Мотор (Запорожье) Лига чемпионов по гандболу
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