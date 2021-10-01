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Украинские шахматистки пробились в 1/2 финала командного чемпионата мира и сыграют с Россией

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Впереди принципиальная дуэль

Украинские шахматистки пробились в 1/2 финала командного чемпионата мира и сыграют с Россией

фото - isport.ua

Новина українською

Женская сборная Украины по шахматам (Анна и Мария Музычук, Анна Ушенина, Юлия Осмак и Наталья Букса) под руководством Михаила Бродского пробилась в полуфинал командного чемпионата мира в Ситжесе (Испания).

Украинки без проблем преодолели групповой этап, а в четвертьфинале на тайбрейке обыграли Армению. Первый матч завершился со счетом 1:3 не в пользу Украины, во второй игре украинки взяли реванш (3,5 на 0,5), а в решающем блице победили со счетом 3:1.

Соперником сборной Украины в полуфинале станет сборная России.

Украина единственный раз побеждала на командном чемпионате мира по шахматам в 2013 году. С тех пор украинки ни разу не попадали в топ-3.

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В статье: Анна Музычук Мария Музычук сборная Украины по шахматам
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