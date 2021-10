В Украине пройдет отбор мирового чемпионата по брейкингу

Red Bull BC One Cypher Ukraine 9 октября в Киеве на Pochayna Event Hall соберет лучших би-боев и би-герлз, которые поведут борьбу выход в мировой финал Red Bull BC One.

В Red Bull BC One Cypher Ukraine примут участие 16 би-боев и 8 би-герлз, которые будут бороться за право продолжить путь к мировой победе на главном событии года в Гданьске (Польша).

Судить Red Bull BC One Cypher Ukraine многократные победители международных чемпионатов - легендарные би-бои с Red Bull All Stars - Junior (Франция), RoxRite (США), Neguin (Бразилия). Помимо судейской работы звезды брейк-данса порадуют публику мастер-классами.

Зарегистрироваться на отбор Red Bull BC One Cypher Ukraine можно по ссылке.

Red Bull BC One - самое большое и самое престижное в мире соревнование один на один по брейкингу. Ежегодно тысячи брейкеров соревнуются за возможность представить себя на мировом финале. Начиная с 2004 года Red Bull BC One провел 17 мировых финалов в больших городах разных стран мира. В 2021 финал состоится в Польше. Red Bull BC One ключевое событие в хип-хоп культуре, способствует развитию брейкинга, при этом уважая оригинальный формат сражений один на один.