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Шахматы. Женская сборная Украины - бронзовый призер чемпионата мира

Другие виды
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Поздравляем с бронзой

Шахматы. Женская сборная Украины - бронзовый призер чемпионата мира

фото - isport.ua

UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по шахматам выиграла бронзу командного чемпионата мира, который прошел в испанском Ситжесе. Украина вместе с Грузией заняла третье место мирового первенства.

Состав нашей команды: Анна Музычук, Мария Музычук, Анна Ушенина, Юлия Осьмак, Наталья Букса.

Мария Музычук выиграла золото за лучшее выступление на второй доске, Наталья Букса завоевала серебро на пятой доске.

Напомним, что в полуфинале ЧМ сборная Украины уступила России.

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В статье: сборная Украины по шахматам
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