Шахматы. Женская сборная Украины - бронзовый призер чемпионата мира

Женская сборная Украины по шахматам выиграла бронзу командного чемпионата мира, который прошел в испанском Ситжесе. Украина вместе с Грузией заняла третье место мирового первенства.

Состав нашей команды : Анна Музычук, Мария Музычук, Анна Ушенина, Юлия Осьмак, Наталья Букса.

Мария Музычук выиграла золото за лучшее выступление на второй доске, Наталья Букса завоевала серебро на пятой доске.

Напомним, что в полуфинале ЧМ сборная Украины уступила России.