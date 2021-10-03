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Шахматы. Женская сборная Украины - бронзовый призер чемпионата мира
Поздравляем с бронзой
фото - isport.ua
Женская сборная Украины по шахматам выиграла бронзу командного чемпионата мира, который прошел в испанском Ситжесе. Украина вместе с Грузией заняла третье место мирового первенства.
Состав нашей команды: Анна Музычук, Мария Музычук, Анна Ушенина, Юлия Осьмак, Наталья Букса.
Мария Музычук выиграла золото за лучшее выступление на второй доске, Наталья Букса завоевала серебро на пятой доске.
Напомним, что в полуфинале ЧМ сборная Украины уступила России.
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