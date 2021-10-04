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С клюшкой в руках: Шевченко мог представить Украину на Олимпийских играх
Легендарный футболист давно неровно дышит к гольфу
фото - sector.depo.ua
Вице-президент Федерации гольфа Украины Юрий Сапронов рассказал, что экс-наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко мог бы претендовать на участие в Олимпийских играх.
"Если бы Андрей захотел играть на гольфовом турнире, а НОК Украины или Министерство спорта ему бы это предложило, то как раз под фамилию Шевченко мы получили бы wild card, и он мог бы там сыграть.
Украинский гольф молодой и на ближайшие две Олимпиады мы по рейтингу не сможем подготовить спортсмена или спортсменку на Олимпийские игры. Мы когда-то к этому придем, но это долгий путь. А под Шеву wild card Украина могла бы получить. Это мое мнение", - считает Сапронов.
После ухода из сборной Украины Андрей Шевченко регулярно уделяет время гольфу. Так, в сентябре легендарный футболист съездил в Англию на турнир BMW PGA Championship.
Гольф в 2021 году вернулся в программу Олимпийских игр впервые с 1904 года. В Токио обладателями золотых наград стали американцы Ксандер Шауффель и Нелли Корда.
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