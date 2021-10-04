Когда у спортсменов нулевой IQ! Смешные неудачи в спорте. ВИДЕО

Обычно профессиональные спортсмены заставляют зрителей восхищаться своими навыками. Но иногда они творят такое, что и на голову не налезет.

В этом видео мы собрали случаи, просмотрев которые, вы полностью усомнитесь в интеллектуальных способностях спортсменов!

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