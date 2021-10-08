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Украинки сенсационно обыграли Хорватию в отборе на гандбольный Евро
Приятная неожиданность
фото - ФГУ
Женская сборная Украины по гандболу в первом матче второго круга квалификации на чемпионат Европы в Риеке сенсационно остановила команду Хорватии, которая на последнем континентальном форуме завоевала бронзу (23:22).
Украинки после первого тайма проигрывали 11:15, но во второй половине игры совершили рывок 5:0 и не упустили минимальное преимущество.
Хорватия – Украина – 22:23 (15:11, 7:12)
Украина: Глибко (6), Смбатян (4), Коновалова (4), Маркевич (3), Стрюкова (3), Мелекесцева (1), Воловник (1), Савчин (1).
Следующий матч в отборе на Евро Украина проведет 10 октября против Франции, которая накануне разгромила Чехию (38:22) и возглавила группу 4.
Женская сборная Украины по гандболу пытается пробиться в финальную стадию чемпионата Европы впервые с 2014 года.
Турнирная таблица: Франция – 2, Украина – 2, Хорватия – 0, Чехия – 0.
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