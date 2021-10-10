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Велоспорт. Украинка Старикова - серебряный призер чемпионата Европы 2021

Другие виды
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Молодец 

Велоспорт. Украинка Старикова - серебряный призер чемпионата Европы 2021

UA-Футбол
Новина українською

Украинская велогонщица, серебряный призер Олимпийских игр 2020 Елена Старикова завоевала серебряную награду на Чемпионате Европы 2021.

Наша соотечественница показала второй результат в дисциплине "кейрин", и проиграла победительнице турнира Лее Фридрих всего 0,112 секунды.

Эта медаль стала единственной для Украины на континентальном первенстве.

Напомним, что ранее украинец Виктор Выхрист одержал победу в андеркарте боя Фьюри - Уайлдер.

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В статье: Елена Старикова
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