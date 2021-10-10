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Велоспорт. Украинка Старикова - серебряный призер чемпионата Европы 2021
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Украинская велогонщица, серебряный призер Олимпийских игр 2020 Елена Старикова завоевала серебряную награду на Чемпионате Европы 2021.
Наша соотечественница показала второй результат в дисциплине "кейрин", и проиграла победительнице турнира Лее Фридрих всего 0,112 секунды.
Эта медаль стала единственной для Украины на континентальном первенстве.
Напомним, что ранее украинец Виктор Выхрист
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