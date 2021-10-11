Темиров завоевал бронзу на чемпионате мира по борьбе

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио борец греко-римского стиля Ленур Темиров выиграл бронзу чемпионата мира в весовой категории до 63 кг.

«Спасибо огромное за поддержку. Эта медаль не только моя, это медаль всего крымскотатарского народа, всей Украины», - написал борец в Facebook.

Темиров в четвертьфинале чемпионата мира драматично проиграл будущему золотому призеру Мейсаму Далхани, который в финале со счетом 5:4 одолел грузина Лери Абуладзе.

Ленур Темиров стал двукратным призером чемпионата мира – три года назад в Будапеште украинец также завоевал бронзу.

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