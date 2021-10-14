  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Жан Беленюк: Кому как не мне лоббировать позицию спортсменов
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жан Беленюк: Кому как не мне лоббировать позицию спортсменов

Другие виды
(1 голосов)

Комментарий олимпийца

Жан Беленюк: Кому как не мне лоббировать позицию спортсменов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион Олимпийских игр 2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк прокомментировал свою позицию по защите интересов отечественных спортсменов. Его слова цитирует канал Бегущий банкир:

"У меня уникальная позиция. Я спортсмен, имеющий непосредственное отношение к власти и этим процессам. Кому как не мне этим заниматься, лоббировать позицию спортсменов. Когда, условно, в этих кабинетах чиновничьих находишься, возможно, ты забываешь, что когда-то был спортсменом, и не так чувствительно относишься к этим вопросам.

Во мне это еще, не знаю, как будет дальше. Сейчас я отстаиваю позицию спортсмена, который правильно заявил. Особенно видя это неравенство при распределении квоты

Сейчас много историй, что я хочу быть и мэром, и министром спорта. Но если бы я ничего не делал, сказали бы - нах*р ты там нужен. Девочка плачет - защити. Я просто выполняю тот функционал, который я должен делать", - сказал Беленюк.

Напомним, что ранее Василий Ломаченко похвастался очередным трофеем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жан Беленюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...