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Жан Беленюк: Кому как не мне лоббировать позицию спортсменов
Комментарий олимпийца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский чемпион Олимпийских игр 2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк прокомментировал свою позицию по защите интересов отечественных спортсменов. Его слова цитирует канал Бегущий банкир:
"У меня уникальная позиция. Я спортсмен, имеющий непосредственное отношение к власти и этим процессам. Кому как не мне этим заниматься, лоббировать позицию спортсменов. Когда, условно, в этих кабинетах чиновничьих находишься, возможно, ты забываешь, что когда-то был спортсменом, и не так чувствительно относишься к этим вопросам.
Во мне это еще, не знаю, как будет дальше. Сейчас я отстаиваю позицию спортсмена, который правильно заявил. Особенно видя это неравенство при распределении квоты
Сейчас много историй, что я хочу быть и мэром, и министром спорта. Но если бы я ничего не делал, сказали бы - нах*р ты там нужен. Девочка плачет - защити. Я просто выполняю тот функционал, который я должен делать", - сказал Беленюк.
Напомним, что ранее Василий Ломаченко
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