Представлен состав сборной Украины на ЧМ по спортивной гимнастике

Украину на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Китакюсю (Япония) с 18 по 24 октября представят 10 человек, сообщает официальный сайт FIG.

Мужчины: Игорь Радивилов, Петр Пахнюк, Илья Ковтун, Назар Чепурной, Роман Ващенко и Владислав Грико.

Женщины: Анастасия Бачинская, Елизавета Губарева, Яна Федорова и Валерия Осипова.

На последнем чемпионате мира в Штутгарте в 2019 году Украина завоевала две медали – Олег Верняев стал третьим в индивидуальном многоборье, а Игорь Радивилов взял бронзу в опорном прыжке.

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