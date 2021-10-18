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Представлен состав сборной Украины на ЧМ по спортивной гимнастике

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Соревнования стартуют уже сегодня

Представлен состав сборной Украины на ЧМ по спортивной гимнастике

фото - m.day.kyiv.ua

Новина українською

Украину на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Китакюсю (Япония) с 18 по 24 октября представят 10 человек, сообщает официальный сайт FIG.

Мужчины: Игорь Радивилов, Петр Пахнюк, Илья Ковтун, Назар Чепурной, Роман Ващенко и Владислав Грико.

Женщины: Анастасия Бачинская, Елизавета Губарева, Яна Федорова и Валерия Осипова.

На последнем чемпионате мира в Штутгарте в 2019 году Украина завоевала две медали – Олег Верняев стал третьим в индивидуальном многоборье, а Игорь Радивилов взял бронзу в опорном прыжке.

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В статье: спортивная гимнастика Игорь Радивилов
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