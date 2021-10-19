Две украинских гимнастки вышли в финал чемпионата мира в Японии

Анастасия Бачинская и Елизавета Губарева пробились в финал индивидуального многоборья на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Китаксюсю (Япония).

Бачинская в квалификации набрала 52,665 балла и заняла 9-е место, а Губарева стала 15-й (51,265).

В топ-3 по итогам квалификации вошли Ангелина Мельникова (57,065), Лиэнн Вонг (55,479) и Кайла Дичелло (55,700).

Также Бачинская выступит в финале в вольных упражнениях. В квалификации украинка заняла 10-е место (13,100).

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