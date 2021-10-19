  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Белодед на открытой тренировке бросила мужчину через плечо. ВИДЕО
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Белодед на открытой тренировке бросила мужчину через плечо. ВИДЕО

Другие виды
(1 голосов)

Да еще и несколько раз

Белодед на открытой тренировке бросила мужчину через плечо. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звездная украинская дзюдоистка Дарья Белодед во время открытой тренировки для телевидения в киевском спортивном клубе «Спартаковец» показала, что способна бросать через плечо не только соперниц, но и спарринг-партнеров мужского пола.

Дарья Белодед на Олимпийских играх в Токио завоевала бронзовую медаль.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: дзюдо Дарья Белодед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...