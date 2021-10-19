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Белодед на открытой тренировке бросила мужчину через плечо. ВИДЕО
Да еще и несколько раз
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Звездная украинская дзюдоистка Дарья Белодед во время открытой тренировки для телевидения в киевском спортивном клубе «Спартаковец» показала, что способна бросать через плечо не только соперниц, но и спарринг-партнеров мужского пола.
Дарья Белодед на Олимпийских играх в Токио завоевала бронзовую медаль.
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