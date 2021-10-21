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Мотор на последних секундах вырвал победу над Динамо
Запорожская команда не сдалась
В четверг, 21 октября, состоялся поединок 5-го тура Лиги чемпионов по гандболу, в котором запорожский "Мотор" принимал "Динамо" из Бухареста.
Со стартовых минут на поле шла ожесточенная борьба и преимущество по ходу матча переходило от одной команды к другой. Хозяева победный мяч забросили на последней минуте игры. Атака команды гостей на последних секундах матча цели не достигла, хорошо сыграли защита и вратарь запорожской команды.
Теперь "Мотор" набрал 4 очка из 10 возможных.
Лига чемпионов по гандболу
5 тур, 21 октября. Запорожье
"Мотор" Запорожье (Украина) - "Динамо" Бухарест (Румыния) - 28:27 (13:13)
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