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Мотор на последних секундах вырвал победу над Динамо

Другие виды
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Запорожская команда не сдалась

Мотор на последних секундах вырвал победу над Динамо

Новина українською

В четверг, 21 октября, состоялся поединок 5-го тура Лиги чемпионов по гандболу, в котором запорожский "Мотор" принимал "Динамо" из Бухареста.

Со стартовых минут на поле шла ожесточенная борьба и преимущество по ходу матча переходило от одной команды к другой. Хозяева победный мяч забросили на последней минуте игры. Атака команды гостей на последних секундах матча цели не достигла, хорошо сыграли защита и вратарь запорожской команды.

Теперь "Мотор" набрал 4 очка из 10 возможных.

Лига чемпионов по гандболу

5 тур, 21 октября. Запорожье

"Мотор" Запорожье (Украина) - "Динамо" Бухарест (Румыния) - 28:27 (13:13)

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В статье: ГК Мотор (Запорожье)
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