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Украинка Бачинская вошла в топ-10 на чемпионате мира по спортивной гимнастике

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Отличный дебют

Украинка Бачинская вошла в топ-10 на чемпионате мира по спортивной гимнастике

фото - xsport.ua

Новина українською

На чемпионате мира в Китакюсю (Япония) разыгран комплект медалей в индивидуальном многоборье у женщин.

18-летняя Диана Бачинская с результатом 51,833 балла заняла 10-е место, а 17-летняя Елизавета Губарева стала 14-й (51,599).

Чемпионкой мира стала россиянка Ангелина Мельникова (56,632), серебро взяла Лиэнн Вонг (56,340), а бронзу – Кайла Дичелло (54,556).

Чемпионат мира в Японии продлится до 24 октября.

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В статье: спортивная гимнастика Диана Бачинская
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