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Украинка Бачинская вошла в топ-10 на чемпионате мира по спортивной гимнастике
Отличный дебют
фото - xsport.ua
На чемпионате мира в Китакюсю (Япония) разыгран комплект медалей в индивидуальном многоборье у женщин.
18-летняя Диана Бачинская с результатом 51,833 балла заняла 10-е место, а 17-летняя Елизавета Губарева стала 14-й (51,599).
Чемпионкой мира стала россиянка Ангелина Мельникова (56,632), серебро взяла Лиэнн Вонг (56,340), а бронзу – Кайла Дичелло (54,556).
Чемпионат мира в Японии продлится до 24 октября.
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