Драматичная победа Мотора над румынами в Лиге Чемпионов. ВИДЕО

Мотор в пятом туре группового этапа Лиги Чемпионов со счетом 28:27 обыграл Динамо из Бухареста.

Благодаря домашнему успеху чемпион Украины по гандболу поднялся на шестое место в группе B.

Следующий матч в Лиге Чемпионов Мотор проведет 28 октября против Фленсбург-Хндевитт.

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