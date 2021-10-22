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Драматичная победа Мотора над румынами в Лиге Чемпионов. ВИДЕО
Вырвали победу на последних секундах
фото - ГК Мотор
Мотор в пятом туре группового этапа Лиги Чемпионов со счетом 28:27 обыграл Динамо из Бухареста.
Благодаря домашнему успеху чемпион Украины по гандболу поднялся на шестое место в группе B.
Следующий матч в Лиге Чемпионов Мотор проведет 28 октября против Фленсбург-Хндевитт.
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