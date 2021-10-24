Супруги Романчук проводят вместе романтические выходные. Фото

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 2020 по плаванию Михаил Романчук вместе со своей женой, легкоатлеткой Мариной Бех-Романчук проводят совместные выходные. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Василий Ломаченко проехался водами Лос-Анджелеса.