Прометей разгромил клуб из Швейцарии в первом матче финала квалификации Лиги Чемпионов

Чемпионки Украины по волейболу из Прометея в первом матче финала квалификации Лиги чемпионов на выезде в трех сетах разобрались со швейцарским Витеосом (25:19, 25:14, 25:20).

Ответный матч между Прометеем и Витеосом состоится 4 ноября в Украине.

Украинкам для премьерного прохода в основную стадию Лиги Чемпионов в домашнем поединке достаточно выиграть один сет.

В случае прохода в Лигу Чемпионов волейболистки Прометея попадут в группу А или Е.

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