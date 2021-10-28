Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прометей разгромил клуб из Швейцарии в первом матче финала квалификации Лиги Чемпионов
Украинские волейболистки в шаге от основного раунда еврокубка
фото - XSPORT.ua
Чемпионки Украины по волейболу из Прометея в первом матче финала квалификации Лиги чемпионов на выезде в трех сетах разобрались со швейцарским Витеосом (25:19, 25:14, 25:20).
Ответный матч между Прометеем и Витеосом состоится 4 ноября в Украине.
Украинкам для премьерного прохода в основную стадию Лиги Чемпионов в домашнем поединке достаточно выиграть один сет.
В случае прохода в Лигу Чемпионов волейболистки Прометея попадут в группу А или Е.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- ВИДЕО, как Зинченко едва не забил из-за штрафной, а затем Вест Хэм выиграл по пенальти у Ман Сити
- СК Днепр-1 обновил свой клубный автобус
- Вест Хэм выбил Манчестер Сити из Кубка английской лиги в серии пенальти
- Супруги Романчук проводят вместе романтические выходные. Фото
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО