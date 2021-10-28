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Мотор проигрывает матч Лиги чемпионов. Как это было
Запорожцы против немецкого коллектива
Фото: Мотор
В вечер четверга украинский гандбольный клуб "Мотор" встретится с мощным немецким коллективом - ГК "Фленгсбург". В прошлом сезоне они стали вторым в своем чемпионате, что само за себя говорит о статусе команды. Однако в этом сезоне будущий соперник запорожцев немного просел по результатам, а потому с ним можно играть и рассчитывать на победу. Хотя будет сложно.
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