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Мотор проигрывает немцам в Лиге Чемпионов: лучшие моменты матча. ВИДЕО

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Обзор шестого поединка украинцев в еврокубке

Мотор проигрывает немцам в Лиге Чемпионов: лучшие моменты матча. ВИДЕО

фото - ГК Мотор

Новина українською

Мотор в очередном матче группового этапа Лиги Чемпионов на выезде не смог конкурировать с немецким Фленсбургом-Хандевиттом (27:34).

После поражения в Германии Мотор опустился на седьмое место в группе B. На счету чемпионов Украины две победы при четырех поражениях.

Следующий матч в Лиге Чемпионов запорожцы проведут 17 ноября против Веспрема.

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В статье: ГК Мотор (Запорожье) Лига чемпионов по гандболу
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