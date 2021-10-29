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Мотор проигрывает немцам в Лиге Чемпионов: лучшие моменты матча. ВИДЕО
Обзор шестого поединка украинцев в еврокубке
фото - ГК Мотор
Мотор в очередном матче группового этапа Лиги Чемпионов на выезде не смог конкурировать с немецким Фленсбургом-Хандевиттом (27:34).
После поражения в Германии Мотор опустился на седьмое место в группе B. На счету чемпионов Украины две победы при четырех поражениях.
Следующий матч в Лиге Чемпионов запорожцы проведут 17 ноября против Веспрема.
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