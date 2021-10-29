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Мотор проиграл немцам и опустился на седьмое место в группе Лиги Чемпионов

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Четвертое поражение в сезоне

Мотор проиграл немцам и опустился на седьмое место в группе Лиги Чемпионов

фото - ГК Мотор

Новина українською

Мотор неплохо начал выездной матч с аутсайдером группы В Фленсбург-Хандевиттом, но при счете 7:7 пропустил рывок 0:3. Во втором тайме запорожцы сократили отставание до одного мяча (14:15), однако снова провалили середину отрезка и вернуться в игру с «-7» не смогли.

Следующий матч в Лиге Чемпионов для Мотора будет домашним – 17 ноября запорожцы примут Виве Кельце.

Фленсбург-Хандевитт – Мотор 34:27 (13:11)

Мотор: Вьюник (12%), Комок (29%); Кубатко (1/1), Малашинскас (4/5), Пуховский (4/6), Денисов (1/5), Тильте, Молина, Козакевич (3/5), Донцов(0/2), Шебетич (2/4), Горига (2/5), Бурзак, Касай (1/1), Васильев (2/2), Бохан(7/9).

Турнирная таблица: Виве Кельце – 10, Барселона – 9, Веспрем – 8, ПСЖ – 5, Порту – 5, Динамо Бухарест – 4, Мотор – 4, Фленсбург-Хандевитт – 3.

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В статье: ГК Мотор (Запорожье) Лига чемпионов по гандболу
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