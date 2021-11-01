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У Харлан коронавирус. Она прошла вакцинацию

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Звезда фехтования стала жертвой пандемии

У Харлан коронавирус. Она прошла вакцинацию

Новина українською

Ольга Харлан сообщила о положительном тесте на коронавирус.

"Я сдала тест на COVID-19 и получила положительный результат, хоть я и вакцинирована.

Я себя чувствую хорошо, каких-то симптомов не ощущаю", - сказала олимпийская чемпионка 2008 года в эфире телеканала «1+1».

Харлан после поражения в первом бою на Олимпийских играх в Токио взяла паузу в спортивной карьере и сейчас занята участием в шоу «Танцы со звездами».

Отметим, что Ольга Харлан осталась в проекте, несмотря на отсутствие на последнем эфире. Спортсменке предоставили иммунитет на один выпуск.

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В статье: Ольга Харлан фехтование коронавирус
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