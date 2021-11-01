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Пляжным гандболисткам разрешили играть в шортах
Все из-за скандала на матче Евро-2021
Фото: norwaybeachhandballwomen / Instagram
Международная федерация гандбола (IHF) пересмотрела правила, касающиеся дресс-кода для пляжных гандболисток, после скандала со сборной Норвегии в одном из матчей Евро-2021.
Напомним, в июле норвежские "пляжницы" отказались выступать на турнире в бикини. На матч со сборной Испании норвежки вышли в шортах. За несоответствие формы спортивному регламенту команду Норвегии оштрафовали на 1500 евро — по 150 евро штрафа на каждую спортсменку. Событие вызвало споры как внутри организации, так и за её пределами.
Согласно свежему решению IHF пляжные гандболистки смогут выступать на соревнованиях в шортах вместо бикини, если того пожелают.
"Спортсменки должны носить короткие обтягивающие брюки с плотной посадкой, а мужчины не слишком мешковатые шорты, которые должны оставаться на 10 сантиметров выше коленной чашечки", — говорится в обновлённых правилах.
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