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Пляжным гандболисткам разрешили играть в шортах

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Все из-за скандала на матче Евро-2021

Пляжным гандболисткам разрешили играть в шортах

Фото: norwaybeachhandballwomen / Instagram

Новина українською

Международная федерация гандбола (IHF) пересмотрела правила, касающиеся дресс-кода для пляжных гандболисток, после скандала со сборной Норвегии в одном из матчей Евро-2021.

Напомним, в июле норвежские "пляжницы" отказались выступать на турнире в бикини. На матч со сборной Испании норвежки вышли в шортах. За несоответствие формы спортивному регламенту команду Норвегии оштрафовали на 1500 евро — по 150 евро штрафа на каждую спортсменку. Событие вызвало споры как внутри организации, так и за её пределами.

Согласно свежему решению IHF пляжные гандболистки смогут выступать на соревнованиях в шортах вместо бикини, если того пожелают.

"Спортсменки должны носить короткие обтягивающие брюки с плотной посадкой, а мужчины не слишком мешковатые шорты, которые должны оставаться на 10 сантиметров выше коленной чашечки", — говорится в обновлённых правилах.

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