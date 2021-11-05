Женский Прометей впервые пробился в основной раунд волейбольной Лиги Чемпионов

Прометей в финале квалификации Лиги Чемпионов после выездной победы в трех сетах над швейцарским Витеос Невшатель выиграл домашний матч в Запорожье в четырех партиях (22:25, 25:16, 25:20, 25:13) и вышел в основной этап еврокубка.

На групповом этапе Лиги Чемпионов волейболистки Прометея сыграют с Дрезднером (Германия), Девелопресом (Польша) и Локомотивом (Россия).

Первый матч в групповой стадии еврокубка Прометей проведет 24 ноября на выезде против Локомотива.