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Женский Прометей впервые пробился в основной раунд волейбольной Лиги Чемпионов
Мощное достижение украинок
фото - ВК Прометей
Прометей в финале квалификации Лиги Чемпионов после выездной победы в трех сетах над швейцарским Витеос Невшатель выиграл домашний матч в Запорожье в четырех партиях (22:25, 25:16, 25:20, 25:13) и вышел в основной этап еврокубка.
На групповом этапе Лиги Чемпионов волейболистки Прометея сыграют с Дрезднером (Германия), Девелопресом (Польша) и Локомотивом (Россия).
Первый матч в групповой стадии еврокубка Прометей проведет 24 ноября на выезде против Локомотива.
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