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Женский Прометей впервые пробился в основной раунд волейбольной Лиги Чемпионов

Другие виды
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Мощное достижение украинок

Женский Прометей впервые пробился в основной раунд волейбольной Лиги Чемпионов

фото - ВК Прометей

Новина українською

Прометей в финале квалификации Лиги Чемпионов после выездной победы в трех сетах над швейцарским Витеос Невшатель выиграл домашний матч в Запорожье в четырех партиях (22:25, 25:16, 25:20, 25:13) и вышел в основной этап еврокубка.

На групповом этапе Лиги Чемпионов волейболистки Прометея сыграют с Дрезднером (Германия), Девелопресом (Польша) и Локомотивом (Россия).

Первый матч в групповой стадии еврокубка Прометей проведет 24 ноября на выезде против Локомотива.

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В статье: Лига чемпионов по волейболу ВК Прометей
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