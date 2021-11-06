Президент Зеленский назначил стипендии детям-инвалидам и их тренерам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении стипендий детям-инвалидам, имеющим высокие спортивные достижения и их тренерам.

Об этом сообщает сайт Офиса Президента Украины.

Целью документа является награждение детей с инвалидностью, имеющих высокие достижения во всеукраинских спортивных соревнованиях в 2020-2021 годах, и их тренеров, решение вопросов их социальной защиты, поддержка и улучшение материального положения.

Указом назначено 89 стипендий детям-спортсменам (в размере двух прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста) и 43 стипендий тренерам, непосредственно обеспечивающим их подготовку (в размере двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц).