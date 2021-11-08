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Экстремальней, чем "Игра в Кальмара": самые смертельные виды спорта. ВИДЕО

Другие виды
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Один неверный шаг может стоить жизни

Экстремальней, чем "Игра в Кальмара": самые смертельные виды спорта. ВИДЕО

Новина українською

Мир захватил корейский сериал от Нетфликса «Игра в Кальмара». Если коротко о сюжете, то 456 человек, находящихся в затруднительном финансовом положении, принимают участие в определенном проекте, вроде реалити-шоу.

Суть его состоит в том, что все участники должны играть в детские игры, но со взрослыми последствиями: кто проиграл – тот умирает. В конце победитель получает 45,6 миллиарда вон, что равняется 38,5 миллионам долларов.

Популярность этого сериала вдохновила на создание ролика о видах спорта, где поражение и смерть – это одно и то же.

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В статье: спорт
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