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Гандбол. Галичанка победила словацкую Ювенту в матче 1/16 финала Кубка ЕГФ

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Гандбол. Галичанка победила словацкую Ювенту в матче 1/16 финала Кубка ЕГФ

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Львовская "Галичанка" победила в матче 1/16 финала женского гандбольного Еврокубка. Дома команда обыграла 13-кратного чемпиона Словакии, "Ювенту".

Европейский Кубок ЕГФ. 1/16 финала

Первый матч

"Галичанка" - "Ювента"

27:22 (15:10, 12:12)

"Галичанка": Поляк, Дяченко, Шипляк (1), Голинская, Максименко, Прокопьяк, Салтанюк, Овчаренко, Майкут, Коновалова (6), Казак (2), Мелекесцева (2), Дмитришин (7), Поляк (4), Маркевич (5).

Ответный матч пройдет 21 ноября в Словакии.

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В статье: гандбол
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