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Гандбол. Галичанка победила словацкую Ювенту в матче 1/16 финала Кубка ЕГФ
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Львовская "Галичанка" победила в матче 1/16 финала женского гандбольного Еврокубка. Дома команда обыграла 13-кратного чемпиона Словакии, "Ювенту".
Европейский Кубок ЕГФ. 1/16 финала
Первый матч
"Галичанка" - "Ювента"
27:22 (15:10, 12:12)
"Галичанка": Поляк, Дяченко, Шипляк (1), Голинская, Максименко, Прокопьяк, Салтанюк, Овчаренко, Майкут, Коновалова (6), Казак (2), Мелекесцева (2), Дмитришин (7), Поляк (4), Маркевич (5).
Ответный матч пройдет 21 ноября в Словакии.
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