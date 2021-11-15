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Украинцы Рудев и Гребеножко – чемпионы мира по самбо
Победные новости из Ташкента
фото - НОК Украины
На чемпионате мира по самбо в Узбекистане представители сборной Украины завоевали восемь медалей, включая два золота.
Владислав Руднев в категории до 79 кг в финале победил Фурката Рузиева и стал четырехкратным чемпионом мира. После победы Руднев станцевал гопак.
Второе золото в категории до 65 кг Украине принесла Юлия Гребеножко, которая в решающей схватке чемпионата мира была сильнее представительницы Казахстана Ажар Салыковой.
Серебро в Ташкенте завоевали Алексей Моисеев, Галина Ковальская и Анастасия Комович, а с бронзой в Украину возвращаются Петр Давыденко, Ярослав Давидчук и Дмитрий Стеценко.
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