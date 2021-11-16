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Херсонский дворник стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Удивительная история
Фото - Facebook
Игорь Евтушенко, 49-летний школьный дворник из Херсона, завоевал золото на чемпионате мира по джиу-джитсу в Абу-Даби. В финале украинец победил представителя Азербайджана Азаду Джафарзаде.
Евтушенко поехал на мировое первенство благодаря неравнодушным украинцам, которые помогли спортсмену собрать недостающие для поездки 700 долларов.
«Я – чемпион мира!!! Подробности и все остальное позже, слов нет. Переполняют эмоции», - написал Евтушенко в Facebook.
Стоит отметить, что Игорь Евтушенко пришел в джиу-джитсу только в 42-летнем возрасте, но всего за семь лет смог пройти путь к статусу чемпиона мира.
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