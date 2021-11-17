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Мотор бьётся за продолжение жизни в ЛЧ. Текстовая трансляция матча Мотор - Веспрем
Победа наших будет большой сенсацией
Фото: ГК Мотор / Автор неизвестен
Гандбольная Лига чемпионов возвращается после небольшой паузы. В среду, 17 ноября, чемпион Украины, запорожский "Мотор" проведёт поединок седьмого тура против венгерского "Веспрема". Встреча состоится в Дворце спорта "Юность" и начнётся в 19:45 по Киеву. Следить за этим поединком вы можете в текстовой трансляции от UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте, что нужно периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую актуальную информацию.
Напомним, что после шести туров группового этапа "Мотор" занимает только седьмую строчку в таблице. В плей-офф турнира выходят только шесть из восьми участников. Запорожцы за шесть предыдущих игр выиграли только дважды. С "Веспремом" за последние чуть более чем два года "Мотор" провёл пять поединков, все из которых проиграл.
"Мотор" (Украина) - "Веспрем" (Венгрия)
14 мин. Мотор - Веспрем 5:3
Сипос из "Веспрема" также получает жёлтую. Васильев зарабатывает для нас семиметровый, который Козакевич на этот раз не реализовал.
12 мин. Мотор - Веспрем 5:2
Венгры сокращают преимущество, а мы остаёмся в меньшинстве: Шебетич получает две минуты. Но Донцова это не останавливает - он забрасывает пятый!
12 мин. Мотор - Веспрем 4:1
Горыгу придержали за футболку, он успел бросить, но попал в штангу. Тем не менее, арбитры всё-таки указали на "точку" и назначили семерик. Козакевич приговор реализовал!
10 мин. Мотор - Веспрем 3:1
Шебетич за жёсткий блок получает жёлтую у запорожцев. И тут же "Веспрем" забрасывает первый для себя мяч в игре.
9 мин. Мотор - Веспрем 3:0
Прекрасно из угла площадки отправляет третий мяч в ворота венгров. 3:0 пока мы ведём, и гости берут тайм-аут!
8 мин. Мотор - Веспрем 2:0
Два подряд семиметровых на ворота запорожан. Но оба из них Комок отразил!
6 мин. Мотор - Веспрем 2:0
Здорово! Шибетич завершает нашу контратаку!
5 мин. Мотор - Веспрем 1:0
Ничья в дуэли голкиперов. Комок и Кораллес записали на свои счета по сэйву, поэтому за пять минут мы пока увидели лишь один результативный бросок.
3 мин. Мотор - Веспрем 1:0
Больше двух минут понадобилось "Мотору" для первого результативного броска. Тяжко шла эта атака, но дожали. Бохан открыл счёт.
1 мин. Мотор - Веспрем 0:0
Матч начался! "Мотор" первый в атаке.
Таблица в группе "Мотора" на данный момент
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