Мотор сенсационно обыграл Веспрем в Лиге чемпионов. Как это было

Гандбольная Лига чемпионов возвращается после небольшой паузы. В среду, 17 ноября, чемпион Украины, запорожский "Мотор" проведёт поединок седьмого тура против венгерского "Веспрема". Встреча состоится в Дворце спорта "Юность" и начнётся в 19:45 по Киеву. Следить за этим поединком вы можете в текстовой трансляции от UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте, что нужно периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую актуальную информацию.

Напомним, что после шести туров группового этапа "Мотор" занимает только седьмую строчку в таблице. В плей-офф турнира выходят только шесть из восьми участников. Запорожцы за шесть предыдущих игр выиграли только дважды. С "Веспремом" за последние чуть более чем два года "Мотор" провёл пять поединков, все из которых проиграл.

"Мотор" (Украина) - "Веспрем" (Венгрия)

Второй тайм

FT Мотор - Веспрем 29:27

Венгры потеряли мяч в своей атаки за 30 секунд до сирены! "Мотор" просто убил это время на чужой половине площадки! Сирена! Победа за нами! Ну ничего себе! Кто бы мог подумать!

59 мин. Мотор - Веспрем 29:27

Македа не реализовал свой выход на запорожские ворота! Минута осталась!

58 мин. Мотор - Веспрем 29:27

Ещё ближе "Веспрем". Похоже, игроки "Мотора" стали слишком часто смотреть на табло и считать время до финальной сирены.

57 мин. Мотор - Веспрем 29:26

Тайм-аут для нашей команды. Последний в игре. Заряд ребята получили от нашего тренера на последние три минуты и 14 секунд.

56 мин. Мотор - Веспрем 28:25

Во время игры в меньшинстве венгры смогли даже сократить отставание в счёте. Четыре с половиной минуты впереди и три мяча форы у нас.

54 мин. Мотор - Веспрем 28:23

Малашинскас заработал на себе семь метров и удаление для Благотиншека. Сам литовец реализовал "пенальти". Впервые в матче мы ведём в пять мячей!

53 мин. Мотор - Веспрем 26:23

Мае снова забрасывает с семи метров. Даже смена голкипера нам не помогла.

51 мин. Мотор - Веспрем 25:22

Тайм-аут берёт тренерский штаб нашей команды. Последние несколько атак от каждой команды ни к чему не привели. У нас всё ещё преимущество в счёте. Но впереди очень тяжёлых девять минут.

49 мин. Мотор - Веспрем 25:21

Здорово! Реализовал "Мотор" одну свою атаку, а затем после перехвата Денисов реализовывает "буллит"! Тайм-аут для гостей. Да, есть, о чём задуматься венграм.

48 мин. Мотор - Веспрем 23:21

Малашинскас реализовал семиметровый. А затем Денисов шикарно влетел с угла площадки что-то вроде баскетбольного аллей-уп! Но тут же Маргуч сократил отставание гостевого коллектива.

45 мин. Мотор - Веспрем 21:20

"Веспрем" снова подобрался на расстояние в один мяч. Нужно держаться! Четверть тайма впереди.

43 мин. Мотор - Веспрем 21:19

По одной неудачной атаке и одной успешной у каждой команды. Развить своё преимущество нам пока не удаётся.

41 мин. Мотор - Веспрем 19:17

Мае реализовывает ещё один семиметровый. Хорошо у француза сегодня идёт этот элемент игры.

39 мин. Мотор - Веспрем 18:16

Горыга, уже падая, забросил наш мяч, но тут же удачной атакой отвечают венгры.

37 мин. Мотор - Веспрем 17:15

Не дорабатываем мы на подборе, пропустив четырнадцатый мяч, и тут же не успели в оборону после неудачной своей атаки. "Веспрем" не даёт нам уйти в более серьёзный отрыв.

35 мин. Мотор - Веспрем 17:13

Обменялись мы удачными атаками. Сохраняется для нас пока "плюс четыре".

33 мин. Мотор - Веспрем 16:12

Две удачных атаки от нас и две потери у "Веспрема"! Мы увеличиваем преимущество!

31 мин. Мотор - Веспрем 14:12

Начался с атаки венгров второй тайм и их неудачной атаки. "Веспрем", напомним, пока в меньшинстве.

Первый тайм

НТ Мотор - Веспрем 14:12

Уже после сирены о завершении тайма Мае успешно выполнил семиметровый. С преимуществом в два мяча мы уходим на перерыв.

30 мин. Мотор - Веспрем 14:11

Вау! В меньшинстве мы забрасываем дважды и отбиваемся от атаки чемпиона Венгрии! "Веспрем" остаётся также в укороченном составе: Лигетвари удалён на две минуты.

29 мин. Мотор - Веспрем 12:11

Кубатко получает у нас две минуты, брутально прихватив соперника. Плюс семь метров для "Веспрема": Мае пенальти забрасывает и доводит отставание гостей до минимума.

28 мин. Мотор - Веспрем 12:10

Эх, свою атаку мы до результативного броска не довели. На последних секундах в меньшинстве Комок вытащил один бросок, но тут же мы проиграли подбор у своих ворот.

26 мин. Мотор - Веспрем 12:9

Держим мы соперника на расстояни в три-четыре мяча, что не может не радовать. Но Донцов получает две минуты.

23 мин. Мотор - Веспрем 11:7

Пока венгры играли в меньшинстве уйти в какой-то большой отрыв по счёту мы не смогли, забросив дважды против одного гола у соперника.

21 мин. Мотор - Веспрем 9:6

Македа за затяжку игры и развитие нашего быстрого броска получает двухминутное удаление. И тут же Нильссон за толчек получает такой же штраф! Мы с серьёзным численным перевесом!

21 мин. Мотор - Веспрем 8:6

Горыга завершает нашу атаку после перекрёстного перемещения классным дальним броском! А в ответ Комок тащит бросок по своим воротам!

19 мин. Мотор - Веспрем 7:6

Венгры серьёзно добавили в скорости. Наши ребята начинают задыхаться под высоким темпом игры и стараются его сбивать.

17 мин. Мотор - Веспрем 6:6

Команды отвечают друг другу либо результативными атаками, либо потерями мяча. Потихоньку "Веспрем" добрался до равного счёта. Тайм-аут от тренера нашей команды.

14 мин. Мотор - Веспрем 5:3

Сипос из "Веспрема" также получает жёлтую. Васильев зарабатывает для нас семиметровый, который Козакевич на этот раз не реализовал.

12 мин. Мотор - Веспрем 5:2

Венгры сокращают преимущество, а мы остаёмся в меньшинстве: Шебетич получает две минуты. Но Донцова это не останавливает - он забрасывает пятый!

12 мин. Мотор - Веспрем 4:1

Горыгу придержали за футболку, он успел бросить, но попал в штангу. Тем не менее, арбитры всё-таки указали на "точку" и назначили семерик. Козакевич приговор реализовал!

10 мин. Мотор - Веспрем 3:1

Шебетич за жёсткий блок получает жёлтую у запорожцев. И тут же "Веспрем" забрасывает первый для себя мяч в игре.

9 мин. Мотор - Веспрем 3:0

Прекрасно из угла площадки отправляет третий мяч в ворота венгров. 3:0 пока мы ведём, и гости берут тайм-аут!

8 мин. Мотор - Веспрем 2:0

Два подряд семиметровых на ворота запорожан. Но оба из них Комок отразил!

6 мин. Мотор - Веспрем 2:0

Здорово! Шибетич завершает нашу контратаку!

5 мин. Мотор - Веспрем 1:0

Ничья в дуэли голкиперов. Комок и Кораллес записали на свои счета по сэйву, поэтому за пять минут мы пока увидели лишь один результативный бросок.

3 мин. Мотор - Веспрем 1:0

Больше двух минут понадобилось "Мотору" для первого результативного броска. Тяжко шла эта атака, но дожали. Бохан открыл счёт.

1 мин. Мотор - Веспрем 0:0

Матч начался! "Мотор" первый в атаке.

Таблица в группе "Мотора" на данный момент