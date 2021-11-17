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Матч Эпицентр-Подоляне - Братислава отменен

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Все из-за вспышки коронавируса в команде

Матч Эпицентр-Подоляне - Братислава отменен

Новина українською

В розыгрыше мужского волейбольного клубного турнира "Кубок Вызова" от Украины в сезоне 2021-2022 годов выступают сразу три команды.

Серебряный призер минувшего чемпионата страны "Эпицентр-Подоляне" должен был проводить в Городке матчи со словацкой "Братиславой" 16 и 17 ноября. И вот сегодня стало известно, что гости не смогут прибыть в Украины из-за вспышки коронавируса в команде.

Таким образом, в намеченные сроки игры не состоятся.

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В статье: Кубок Вызова
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Источник:
sport.ua

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