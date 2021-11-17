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Матч Эпицентр-Подоляне - Братислава отменен
Все из-за вспышки коронавируса в команде
В розыгрыше мужского волейбольного клубного турнира "Кубок Вызова" от Украины в сезоне 2021-2022 годов выступают сразу три команды.
Серебряный призер минувшего чемпионата страны "Эпицентр-Подоляне" должен был проводить в Городке матчи со словацкой "Братиславой" 16 и 17 ноября. И вот сегодня стало известно, что гости не смогут прибыть в Украины из-за вспышки коронавируса в команде.
Таким образом, в намеченные сроки игры не состоятся.
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Источник:sport.ua
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