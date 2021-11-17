Лига чемпионов. Мотор в напряженном матче справился с чемпионами Венгрии

17 ноября "Мотор" в матче групповой стадии Лиги чемпионов 2021/22 сыграл с 26-кратными чемпионами Венгрии "Телеком Веспрем".

После первого тайма украинцы с разницей в 2 мяча опередили своих соперников – 14:12. С началом второй половины встречи команды не отходили далеко друг от друга и в итоге завершили тайм с равным счетом – 15:15.

Победа принесла украинцам два очка. Теперь на счету запорожской команды – 6 очков, и она продолжает борьбу за выход в следующий раунд, куда отберутся шесть топ-команд группы.

Гандбол. Лига чемпионов. Седьмой тур

"Мотор Запорожья" (Украина) – "Телеком Веспрем" (Венгрия) 29:27 (14:12, 15:15)