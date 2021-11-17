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Юракадемия одержала победу над Амштеттеном, но не смогла пройти в следующий раунд

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Харьковчане упустили свой шанс

Юракадемия одержала победу над Амштеттеном, но не смогла пройти в следующий раунд

Новина українською

После домашнего поражения 1:3 в Харькове от "Амштеттена" в первом поединке 1/32 финала Кубка Вызова волейболистам харьковской команды нужна была только победа 3:0 либо 3:1.

Первый сет выиграла украинская команда. Однако увеличить свой успех юристам не удалось. 25:18 и 25:20 в пользу австрийцев завершились вторая и третья партия.

Харьковчане продолжали бороться и сумели выиграть четвертый сет 20:25, а затем и на тай-брейке 11:15.

Итоговый результат матча 2:3. К сожалению, для общего успеха этого оказалось недостаточно.

Кубок Вызова по волейболу. Сезон 2021-2022. Мужчины
1/32 финала. Второй матч
"Амштеттен" - "Юракадемия" 2:3 (23:25, 25:18, 25:20, 20:25, 11:15)

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