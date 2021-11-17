Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юракадемия одержала победу над Амштеттеном, но не смогла пройти в следующий раунд
Харьковчане упустили свой шанс
После домашнего поражения 1:3 в Харькове от "Амштеттена" в первом поединке 1/32 финала Кубка Вызова волейболистам харьковской команды нужна была только победа 3:0 либо 3:1.
Первый сет выиграла украинская команда. Однако увеличить свой успех юристам не удалось. 25:18 и 25:20 в пользу австрийцев завершились вторая и третья партия.
Харьковчане продолжали бороться и сумели выиграть четвертый сет 20:25, а затем и на тай-брейке 11:15.
Итоговый результат матча 2:3. К сожалению, для общего успеха этого оказалось недостаточно.
Кубок Вызова по волейболу. Сезон 2021-2022. Мужчины
1/32 финала. Второй матч
"Амштеттен" - "Юракадемия" 2:3 (23:25, 25:18, 25:20, 20:25, 11:15)
Популярное сейчас
- Насколько внимательно вы следили за сборной Украины в отборе на Чемпионат мира-2022?
- Экс-легионер Шахтера может получить должность в донецком клубе - СМИ
- Три ключевых игрока Динамо не сыграют против Черноморца
- Лига чемпионов. Мотор в напряженном матче справился с чемпионами Венгрии
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО