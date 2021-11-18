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Эпицентр-Подоляны без борьбы пробились в 1/16 финала Кубка Вызова
Украинские волейболисты идут дальше
фото - volleyball.ua
Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) поставила точку в спорной ситуации с матчами 1/32 финала Кубка Вызова между Эпицентр-Подоляны и Братиславой, которые были отменены из-за вспышки коронавируса в словацкой команде.
ЕКВ на официальном уровне сообщила о присуждении Братиславе двух технических поражений (0:3, 0:3). Таким образом, Эпицентр-Подоляны вышли в следующий раунд еврокубка.
В следующем раунде Кубка Вызова Эпицентр-Подоляны сыграют с венгерским Пензудьором. Даты матчей еще не определены.
Украина в 1/16 финала Кубка Вызова будет представлена двумя командами. Еще один представитель Суперлиги Барком-Кажаны 1 и 8 декабря встретится с Любляной из Словении.
Накануне харьковская Юракадемия в ответном матче 1/32 финала Кубка Вызова
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