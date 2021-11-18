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Эпицентр-Подоляны без борьбы пробились в 1/16 финала Кубка Вызова

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Украинские волейболисты идут дальше

Эпицентр-Подоляны без борьбы пробились в 1/16 финала Кубка Вызова

фото - volleyball.ua

Новина українською

Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) поставила точку в спорной ситуации с матчами 1/32 финала Кубка Вызова между Эпицентр-Подоляны и Братиславой, которые были отменены из-за вспышки коронавируса в словацкой команде.

ЕКВ на официальном уровне сообщила о присуждении Братиславе двух технических поражений (0:3, 0:3). Таким образом, Эпицентр-Подоляны вышли в следующий раунд еврокубка.

В следующем раунде Кубка Вызова Эпицентр-Подоляны сыграют с венгерским Пензудьором. Даты матчей еще не определены.

Украина в 1/16 финала Кубка Вызова будет представлена двумя командами. Еще один представитель Суперлиги Барком-Кажаны 1 и 8 декабря встретится с Любляной из Словении.

Накануне харьковская Юракадемия в ответном матче 1/32 финала Кубка Вызова одержала победу над Амштеттеном (3:2), но не смогла пройти в следующий раунд турнира.

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В статье: Эпицентр-Подоляне Кубок Вызова
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