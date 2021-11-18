Мотор сенсационно бьет Веспрем в Лиге Чемпионов: лучшие моменты матча. ВИДЕО

Мотор в седьмом туре группового этапа Лиги Чемпионов в домашнем матче обыграл грозный венгерский Веспрем (29:27).

Мотор: Вьюник, Комок (33%); Кубатко (1/1), Малашинскас (5/11), Пуховский (1/4), Денисов (6/8), Турченко, Молина, Козакевич (2/3), Донцов (1/3), Шебетич (3/6), Горига (6/9), Касай, Васильев (0/1), Бохан (4/6), Тютюнник.

Благодаря этому успеху Мотор поднялся на четвертое место в группе B. Для выхода в 1/8 финала запорожцам нужно финишировать на как минимум шестой позиции.

Следующий матч в Лиге Чемпионов Мотор проведет 25 ноября на выезде против Веспрема.