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Мотор сенсационно бьет Веспрем в Лиге Чемпионов: лучшие моменты матча. ВИДЕО

Другие виды
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Обзор неожиданно успеха запорожцев

Мотор сенсационно бьет Веспрем в Лиге Чемпионов: лучшие моменты матча. ВИДЕО

фото - ГК Мотор

Новина українською

Мотор в седьмом туре группового этапа Лиги Чемпионов в домашнем матче обыграл грозный венгерский Веспрем (29:27).

Мотор: Вьюник, Комок (33%); Кубатко (1/1), Малашинскас (5/11), Пуховский (1/4), Денисов (6/8), Турченко, Молина, Козакевич (2/3), Донцов (1/3), Шебетич (3/6), Горига (6/9), Касай, Васильев (0/1), Бохан (4/6), Тютюнник.

Благодаря этому успеху Мотор поднялся на четвертое место в группе B. Для выхода в 1/8 финала запорожцам нужно финишировать на как минимум шестой позиции.

Следующий матч в Лиге Чемпионов Мотор проведет 25 ноября на выезде против Веспрема.

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В статье: ГК Мотор (Запорожье) Лига чемпионов по гандболу
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