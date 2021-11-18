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Украинский чемпион Европы по борьбе сменил гражданство в пользу Болгарии

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Украинский чемпион Европы по борьбе сменил гражданство в пользу Болгарии

фото - XSPORT.ua

Новина українською

Чемпион Европы, двукратный чемпион мира U-23 и бронзовый призер Кубка мира по греко-римской борьбе Семен Новиков продолжит карьеру в сборной Болгарии.

У Новикова из-за конкуренции был давний конфликт с Жаном Беленюком, поскольку оба спортсмена выступали в одной весовой категории (до 87 кг).

На Олимпийские игры в Токио поехал Беленюк, а Новиков отправился в столицу Японии в качестве его спарринг-партнера. В итоге Беленюк в доминирующем стиле стал единственным украинским чемпионом Олимпиады-2020.

Ранее Семен Новиков утверждал, что готов ждать свой шанс до Олимпийских игр 2024 года в Париже, но теперь отказался от выступлений за сборную Украины.

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В статье: греко-римская борьба Семен Новиков сборная Украины по греко-римской борьбе
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Источник:
Xsport.ua

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