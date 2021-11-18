Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинский чемпион Европы по борьбе сменил гражданство в пользу Болгарии
Вот это номер
фото - XSPORT.ua
Чемпион Европы, двукратный чемпион мира U-23 и бронзовый призер Кубка мира по греко-римской борьбе Семен Новиков продолжит карьеру в сборной Болгарии.
У Новикова из-за конкуренции был давний конфликт с Жаном Беленюком, поскольку оба спортсмена выступали в одной весовой категории (до 87 кг).
На Олимпийские игры в Токио поехал Беленюк, а Новиков отправился в столицу Японии в качестве его спарринг-партнера. В итоге Беленюк в доминирующем стиле стал единственным украинским чемпионом Олимпиады-2020.
Ранее Семен Новиков утверждал, что готов ждать свой шанс до Олимпийских игр 2024 года в Париже, но теперь отказался от выступлений за сборную Украины.
Популярное сейчас
- Довбик – не джокер. Форвард СК Днепр-1 показал, что сейчас он круче Яремчука. Аудиомнение #125
- Цитаишвили: На моей позиции в Динамо есть игрок, которому я подавал мячи в ЛЧ
- "На что наиграл". Зинченко показал, как "тепло" его встретила дочь после победы сборной
- Лига чемпионов. Мотор в напряженном матче справился с чемпионами Венгрии
- Куражился, как мог: сербский бомбардир затроллил Роналду банкой кока-колы
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО