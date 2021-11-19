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Гераскевич провалился на стартовом этапе Кубка мира по скелетону

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Начало сезона не удалось

Гераскевич провалился на стартовом этапе Кубка мира по скелетону

Новина українською

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич на первом этапе Кубка мира в Инсбруке (Австрия) занял 22-е место и провалил старт отбора на Олимпийские игры в Пекине.

Украинец проехал первый заезд за 53,38 секунды, уступив 0,74 секунды латышу Мартинсу Дукурсу. От попадания в топ-20 и квалификации во второй заезда Гераскевича отделили всего 0,16 секунды.

Результат в Инсбруке стал для Гераскевича худшим с февраля 2019 года, он когда он стал 22-м на том же треке в Австрии.

Следующий этап Кубка мира по скелетону пройдет в Инсбруке 26 ноября.

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В статье: скелетон Владислав Гераскевич
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