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Гандбол. Галичанка на выезде уступает Ювенте, но выходит в 1/8 финала European Cup Women

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Поздравляем львовскую команду

Гандбол. Галичанка на выезде уступает Ювенте, но выходит в 1/8 финала European Cup Women

UA-Футбол
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Львовская гандбольная команда "Галичанка" проиграла "Ювенте" во втором матче 1/16 финала гандбольного Еврокубка 2021.

Наша команда уступила со счетом 18-22. Игра прошла в Михаловце (Словакия).

Несмотря на проигрыш украинского коллектива, именно наши девушки прошли в 1/8 финала турнира. Произошло это благодаря победе "Галичанки" неделю назад дома (27-22). Так что финальный счет противостояния двух команд 45-44 в нашу пользу.

Соперник украинского коллектива по 1/8 финала определится позже.

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В статье: гандбол
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