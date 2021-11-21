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Гандбол. Галичанка на выезде уступает Ювенте, но выходит в 1/8 финала European Cup Women
Поздравляем львовскую команду
Львовская гандбольная команда "Галичанка" проиграла "Ювенте" во втором матче 1/16 финала гандбольного Еврокубка 2021.
Наша команда уступила со счетом 18-22. Игра прошла в Михаловце (Словакия).
Несмотря на проигрыш украинского коллектива, именно наши девушки прошли в 1/8 финала турнира. Произошло это благодаря победе "Галичанки" неделю назад дома (27-22). Так что финальный счет противостояния двух команд 45-44 в нашу пользу.
Соперник украинского коллектива по 1/8 финала определится позже.
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