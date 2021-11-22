  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Украинские шахматисты выиграли командный чемпионат Европы
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинские шахматисты выиграли командный чемпионат Европы

Другие виды
(1 голосов)

Впервые в истории

Украинские шахматисты выиграли командный чемпионат Европы

фото - mk.ru

Новина українською

Мужская сборная Украины по шахматам завоевала золото на командном чемпионате Европы в Четеже (Словения).

Антон Коробов, Андрей Волокитин, Юрий Кузубов, Кирилл Шевченко и Владимир Онищук за 9 туров набрали 14 баллов и по дополнительным показателям обошли команду Франции.

Женская сборная Украины в составе Анны Ушениной, Анны Музычук, Юлии Осьмак, Натальи Буксы, Инны Гапоненко и Натальи Жуковой на командном чемпионате Европы заняла четвертое место.

Украинки набрали по 12 очков с командой Азербайджана, но в борьбе за бронзу уступили по дополнительным показателям.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: шахматы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...