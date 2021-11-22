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Украинские шахматисты выиграли командный чемпионат Европы
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фото - mk.ru
Мужская сборная Украины по шахматам завоевала золото на командном чемпионате Европы в Четеже (Словения).
Антон Коробов, Андрей Волокитин, Юрий Кузубов, Кирилл Шевченко и Владимир Онищук за 9 туров набрали 14 баллов и по дополнительным показателям обошли команду Франции.
Женская сборная Украины в составе Анны Ушениной, Анны Музычук, Юлии Осьмак, Натальи Буксы, Инны Гапоненко и Натальи Жуковой на командном чемпионате Европы заняла четвертое место.
Украинки набрали по 12 очков с командой Азербайджана, но в борьбе за бронзу уступили по дополнительным показателям.
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