Прометей играет с россиянками на старте Лиги чемпионов. Текстовая трансляция матча

Сегодня женская волейбольная команда "Прометей" стартует в групповом этапе Лиги чемпионов. Первыми соперниками наших девушек станет российской клуб "Локомотив" из Краснодара. Организаторы решили эту встречу провести на нейтральном поле, россиянки домашнюю арену на игру выбрали в Минске. Старт поединка в 18:00 по Киеву.

"Локомотив» является сильнейшим женским волейбольным клубом России. За последние три года он дважды завоевывал серебряные медали и один раз становился чемпионом страны. Сейчас команда лидирует в чемпионате России. Дебют для наших волейболисток в Лиге чемпионов будет очень непростым.

"Локомотив" (Краснодар, Россия) - "Прометей" (Каменское, Украина)

Локомотив - Прометей. 25:21. 13:8 Пропускаем атаку Смаржек-Гожек, но в ответ шикарная атака от Дудник. Сложно нам справлятся с атакой полячкой.

Локомотив - Прометей. 25:21. 11:6 Смаржек-Гожек направила мяч с подачи в аут, но Бровкина снова здорово сыграла на блоке. Ошибка от Воронковой на приёме.

Локомотив - Прометей. 25:21. 9:4. Никак не можем мы перебить блк Локомотива. Соперницы уходят в отрыв. Ежак и Бровкина играют здорово.

Локомотив - Прометей. 25:21. 6:4. Отличная атака от Казановы и тут же ейс от нашего легионера. Постепенно мы догоняем соперниц. Но следующую подачу Казанова отправила в аут.

Локомотив - Прометей. 25:21, 4:2. Казанова пробила в аут, но отлично на блоке сыграла Анисова. Воронкова вывела Локомотив вперёд мощной атакой. И тут же ейс от лидера Локо.

Локомотив - Прометей. 25:21, 1:1 Здорово пробила Воронкова и мяч от блока улетел в аут, но тут же Казанова сравняла счёт.

Второй сет начался!!!

Наша команда смотрелась очень неплохо, но не хватало стабильности. Нужно отметить игру Китиповой и Тодоровой.

Первый сет кончен. Мы проиграли 21:25

Локомотив - Прометей. 25:21. Две отличные атаки от Китиповой, но всё-таки Воронкова пробивает наш блок и завершает сет.

Локомотив - Прометей. 23:19. Казанова рисковала на подаче, но направила мяч в аут. И тут-же Анисова направила мяч в трос. Димитрова здорово играет сегодня на блоке.

Локомотив - Прометей. 22:18. Перебить блок соперниц нам пока сложно, но и нельзя сказать что Локомотив играет стабильно. У них также много ошибок. Отметим хорошую атаку Димитровой.

Локомотив - Прометей. 21:16. Здорово Мелюшкина сработала на блоке и отличная подоча Анисовой.

Локомотив - Прометей. 20:14. Две атаки соперниц и ошибки наших на блоке. Всё очень печально пока.

Локомотив - Прометей.18:14. Казанова пробила блок соперниц, а Воронкова направила мяч в аут. Там-аут берёт тренер Локомотива.

Локомотив - Прометей. 18:12. Мелюшкина исправилась. Наш игрок пробила блок соперниц, Воронкова с приёма пробила наш блок. Нету стабильности в нашей игре.

Локомотив - Прометей. 17:10. Пока не можем ничего поделать с блоком Локомотива. Мелюшкина направила мяч в трос.

Локомотив - Прометей. 15:10. Соперницы продолжают наращивать своё преимущество. У нас отметим атаку Тодоровой. Но много ошибаемся с подач.

Локомотив - Прометей. 12:8. Димитрова пробила блок соперниц и тут же ейс от Казановы, но увы, следующая подача - в сетку.

Локомотив - Промотей. 11:6 Казанова ошиблась и мяч улетел в аут. Сразу же несколько мощных атак от соперниц. А у нас снова ошиблась Казанова. Отрыв от Локомотива. Хорошо работает блок соперник.

Локомотив - Прометей. 7:5 Только мы сравняли счёт, но сразу же Сильченко с подачи отправила мяч в аут. Блок от Смаржек-Годек и соперницы отрываюся и тут же ейс с подачи от Воронковой.

Локомотив - Прометей 4:3. Смаржек-Годек с подачи направила мяч в аут. Потом наши соперницы не смогли принять подачу Сильченко , а в следующей атаке Воронкова направила мяч в аут. Добавляем в активности.

Локомотив - Прометей. 4:0 Воронкова заколотила мяч и открыла счёт. Тут же наши девушки ошиблись на приёме. И Смаржек-Годек от блока дважды нам забила. Провалили мы старт.

Локомотив - Прометей. Матч начался!!