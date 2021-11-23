Прометей проиграл Локомотиву в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов. Как это было

Сегодня женская волейбольная команда "Прометей" стартует в групповом этапе Лиги чемпионов. Первыми соперниками наших девушек станет российской клуб "Локомотив" из Краснодара. Организаторы решили эту встречу провести на нейтральном поле, россиянки домашнюю арену на игру выбрали в Минске. Старт поединка в 18:00 по Киеву.

"Локомотив» является сильнейшим женским волейбольным клубом России. За последние три года он дважды завоевывал серебряные медали и один раз становился чемпионом страны. Сейчас команда лидирует в чемпионате России. Дебют для наших волейболисток в Лиге чемпионов будет очень непростым.

"Локомотив" (Краснодар, Россия) - "Прометей" (Каменское, Украина)

В первом и втором сетах наши волейболистки отпустили своих соперниц и уже догнать не смогли, хоть и концовку проводили неплохо. В 3 сете наоборот, в средине партии играли здорово, даже вышли вперёд, но концовку провали. Пока видно, что нашим не хватает опыта.

Матч окончен. Мы проиграли 0:3, но смотрелись очень неплохо, особенно в 3 сете.

Локомотив - Прометей. 25:21, 25:19. 25:23. И снова ейс от Стальной. Мы проиграли матч.

Локомотив - Прометей. 25:21, 25:19. 24:23. Воронкова пробивает нашу защиту и счёт снова равный. Не смогли мы принять подачу Стальной. Матч-бол соперниц.

Локомотив - Прометей. 25:21, 25:19. 22:23. Тодорова пробивает в аут, но Казанова снова сравнивает счёт. И ошибка от соперниц.

Локомотив - Прометей. 25:21, 25:19. 21:21. В следующей атаке Казанова уже была точна. И прекрасна подача от Дудник. Счёт снова равный.

Локомотив - Прометей. 25:21, 25:19. 21:19. Атака от Филиштинской и потом ещё и блок при атаке Казановы. Отпускаем соперниц.

Локомотив - Прометей. 25:21, 25:19. 19:19. Казанова нас держит в игре мощным ударом с линии. И ошибка в атаке от соперниц. Счёт равный.

Локомотив - Прометей. 25:21, 25:19. 18:17 Хорошая атака от Димитровой, но тут же атаку Сильченковой принимает блок. Хорошо, что очень неплохо в 3 сете играет Димитрова.

Локомотив - Прометей. 25:21, 25:19. 17:15. Евдокимова блокировала, а потом ещё и подала ейс. Но у нас ответила Анисова. Интрига есть.

Локомотив - Прометей. 25:21, 25:19. 14:14. Две отличные подачи от Воронковой и мы снова проигрываем. Но у нас очень мощно играет Анисова.

Локомотив - Прометей. 25:21, 25:19. 12:13. Тодорова двумя отличными атаками сравняла счёт. Дудник подаёт ейс. Мы вышли вперёд.

Локомотив - Прометей. 25:21, 25:19. 12:10. Казанова пробила блок, но Смаржек-Годек пробила под заднюю линию. Пока держимся.

Локомотив - Прометей. 25:21, 25:19. 11:8. Никак не получается сравнять счёт. Вроде и близко, но соперницы не дают нам отыгратся. Очень мощные атаки игроков Локомотива.

Локомотив - Прометей. 25:21, 25:19. 9:7. Отличная атака от Китиповой. Но Бровкина снова пробивает блок.

Локомотив - Прометей. 25:21, 25:19. 7:6. Казанова пробивает блок, но туж же Мелюшкина на подаче е попадает в площадку. Ошибки соперниц выручают нас. Мы приближаемся.

Локомотив - Прометей. 25:21, 25:19. 6:3. Дудник пробивает блок соперник, но Воронкова не оставила шансов нашим в защите. Снова не получается пробить блок соперниц. Локомотив уходит вперёд.

Локомотив - Прометей. 25:21, 25:19. 4:2. Двумя мощными атаками соперницы вышли вперёд. Здорово играет Евдокимова.

Локомотив - Прометей. 25:21, 25:19. 1:2. Ейс от Китиповой и блок от Казановы. Уверенно начали сет. Но тут-же забивает Бровкина.

Третий сет начался!!!

Второй сет завершён. 25:19. Очень поздно мы нашли свою подачу, когда уже шансов отыгратся не было.

Локомотив – Прометей. 25:21. 25:19. Дудник не успела на приёме подачи, а Анисова пробила в блок. Мы проиграли 2 сет.

Локомотив – Прометей. 25:21. 23:19. Мелюшкина творит чудеса. Четыре подряд отличных подач. Но Смаржек-Годек перерывает эту серию.

Локомотив – Прометей. 25:21. 22:17. Два подряд ейса от Мелюшкиной.

Локомотив – Прометей. 25:21. 22:16. Хорошая атака от Казановы, но тут же Смаржек-Годек пробивает блок. У нас в этом сете только у Казановы хоть что-то получается. Очень мощные атаки.

Локомотив - Прометей. 25:21. 21:13 В наших во втором сете мало что получается. В атаке не можем перебить блок, а соперницы нас расстреливают.

Локомотив - Прометей. 25:21. 19:12. Филиштинская сыграла здорово, а у нас ответила Димитрова. Но увы, с подачи болгарка ошибается. Большое преимущество Локомотива. И снова блок соперниц. Дудник не забивает через руки.

Локомотив - Прометей. 25:21. 16:11. К сожалению, мы в этом сете очень много ошибаемся в атаке. Пробить блок Бровкинок так и не получается. Смаржек подаёт в аут.

Локомотив - Прометей. 25:21. 15:9 Бровкина мощно пробивает и мяч от блока улетает в аут. Наконецт-то и нам удалось заброкировать Смаржек-Годек. Стараемся в защите, но с такими мощными атаками ничего сделать не можем.

Локомотив - Прометей. 25:21. 13:8 Пропускаем атаку Смаржек-Гожек, но в ответ шикарная атака от Дудник. Сложно нам справлятся с атакой полячкой.

Локомотив - Прометей. 25:21. 11:6 Смаржек-Гожек направила мяч с подачи в аут, но Бровкина снова здорово сыграла на блоке. Ошибка от Воронковой на приёме.

Локомотив - Прометей. 25:21. 9:4. Никак не можем мы перебить блок Локомотива. Соперницы уходят в отрыв. Ежак и Бровкина играют здорово.

Локомотив - Прометей. 25:21. 6:4. Отличная атака от Казановы и тут же ейс от нашего легионера. Постепенно мы догоняем соперниц. Но следующую подачу Казанова отправила в аут.

Локомотив - Прометей. 25:21, 4:2. Казанова пробила в аут, но отлично на блоке сыграла Анисова. Воронкова вывела Локомотив вперёд мощной атакой. И тут же ейс от лидера Локо.

Локомотив - Прометей. 25:21, 1:1 Здорово пробила Воронкова и мяч от блока улетел в аут, но тут же Казанова сравняла счёт.

Второй сет начался!!!

Наша команда смотрелась очень неплохо, но не хватало стабильности. Нужно отметить игру Китиповой и Тодоровой.

Первый сет кончен. Мы проиграли 21:25

Локомотив - Прометей. 25:21. Две отличные атаки от Китиповой, но всё-таки Воронкова пробивает наш блок и завершает сет.

Локомотив - Прометей. 23:19. Казанова рисковала на подаче, но направила мяч в аут. И тут-же Анисова направила мяч в трос. Димитрова здорово играет сегодня на блоке.

Локомотив - Прометей. 22:18. Перебить блок соперниц нам пока сложно, но и нельзя сказать что Локомотив играет стабильно. У них также много ошибок. Отметим хорошую атаку Димитровой.

Локомотив - Прометей. 21:16. Здорово Мелюшкина сработала на блоке и отличная подоча Анисовой.

Локомотив - Прометей. 20:14. Две атаки соперниц и ошибки наших на блоке. Всё очень печально пока.

Локомотив - Прометей.18:14. Казанова пробила блок соперниц, а Воронкова направила мяч в аут. Там-аут берёт тренер Локомотива.

Локомотив - Прометей. 18:12. Мелюшкина исправилась. Наш игрок пробила блок соперниц, Воронкова с приёма пробила наш блок. Нету стабильности в нашей игре.

Локомотив - Прометей. 17:10. Пока не можем ничего поделать с блоком Локомотива. Мелюшкина направила мяч в трос.

Локомотив - Прометей. 15:10. Соперницы продолжают наращивать своё преимущество. У нас отметим атаку Тодоровой. Но много ошибаемся с подач.

Локомотив - Прометей. 12:8. Димитрова пробила блок соперниц и тут же ейс от Казановы, но увы, следующая подача - в сетку.

Локомотив - Промотей. 11:6 Казанова ошиблась и мяч улетел в аут. Сразу же несколько мощных атак от соперниц. А у нас снова ошиблась Казанова. Отрыв от Локомотива. Хорошо работает блок соперник.

Локомотив - Прометей. 7:5 Только мы сравняли счёт, но сразу же Сильченко с подачи отправила мяч в аут. Блок от Смаржек-Годек и соперницы отрываюся и тут же ейс с подачи от Воронковой.

Локомотив - Прометей 4:3. Смаржек-Годек с подачи направила мяч в аут. Потом наши соперницы не смогли принять подачу Сильченко , а в следующей атаке Воронкова направила мяч в аут. Добавляем в активности.

Локомотив - Прометей. 4:0 Воронкова заколотила мяч и открыла счёт. Тут же наши девушки ошиблись на приёме. И Смаржек-Годек от блока дважды нам забила. Провалили мы старт.

Локомотив - Прометей. Матч начался!!